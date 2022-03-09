Париж, 9 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы Парижа и крупных городов Франции по случаю Международного дня прав женщин, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

В Париже 35 000 демонстрантов, по данным организаторов, прошли маршем, чтобы выступить против гендерного насилия и усилить борьбу с неравенством. В глазах активистов пятилетний срок Эммануэля Макрона представляет собой «пять потерянных лет» в борьбе с гендерным неравенством.

В среднем женщины действительно зарабатывают на 22,3% меньше, чем мужчины в частном секторе, согласно данным, опубликованным Urssaf.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что верит в «феминистскую Европу».

Подробнее в материале: Макрон: «Я верю в феминистскую Европу»