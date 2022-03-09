Москва, 9 марта 2022, 14:44 — REGNUM В России пройдёт форум, посвящённый проблемам травли в школе. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Сейчас при федеральном Уполномоченном сформировали детский общественный совет, куда вошли дети из всех регионов России. Уже начали активно работать, сейчас готовят свой первый Всероссийский форум «Мы против буллинга» — против травли в школе. Подключаем общественные организации к работе очень активно, особенно к оперативным задачам, когда здесь и сейчас требуется помощь», — заявила Львова-Белова.