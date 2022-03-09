Москва, , 14:44 — REGNUM В России пройдёт форум, посвящённый проблемам травли в школе. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас при федеральном Уполномоченном сформировали детский общественный совет, куда вошли дети из всех регионов России. Уже начали активно работать, сейчас готовят свой первый Всероссийский форум «Мы против буллинга» — против травли в школе. Подключаем общественные организации к работе очень активно, особенно к оперативным задачам, когда здесь и сейчас требуется помощь», — заявила Львова-Белова.