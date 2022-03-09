Уфа, 9 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Директора компании в Башкирии обвинили в незаконном выводе свыше 100 млн рублей на счета иностранной компании. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Images Money Отмывание денег

По версии следствия, фигурант уголовного дела с января 2017 года по июль 2019 года используя подконтрольные ему коммерческие фирмы, заключил договор на поставку оборудования из иностранного государства.

«Для придания правомерности своим действиям он направил в банк и таможенную службу дополнительные соглашения о спецификации товара в рамках основной сделки, якобы о приобретении технической документации, представляющей коммерческую ценность. Фактически из заграницы в Российскую Федерацию поступило несколько СD-дисков, не имеющих какую-либо важность», — сообщает пресс-служба.

Следователи считают, что таким способом обвиняемый незаконно вывел на счета зарубежной компании свыше 100 млн рублей.

В материалах дела указано, что к незаконной деятельности он привлек трех лиц, включая мать, которая, по версии следствия, выполнила роль подставного (номинального) руководителя организации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину обвиняемый не признал. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в прошлом году в Башкирии выявили 15 фирм с признаками нелегальной финансовой деятельности.