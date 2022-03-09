Пхеньян, 9 марта, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 8 марта поздравительную телеграмму президенту Сирии Башару Аль Асаду. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, северокорейский лидер поздравил главу и народ Сирии с годовщиной революции, начавшейся 8 марта 1963 года.

«Сирийский народ на протяжении долгих лет стойко противостоял всяким препятствиям враждебных сил и достиг многих успехов в борьбе за достижение мира и развития страны, — говорится в телеграмме. — Пользуясь этим случаем, еще раз посылаю твердую поддержку и солидарность со справедливым делом сирийского народа во имя суверенитета и территориальной целостности страны».