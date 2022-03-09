Кабул, , 14:38 — REGNUM Источники в афганской провинции Бамиан сообщают, что сотни пассажиров по обе стороны границы в уезде Лал-ва-Сарджангал провинции Гор и уезде Якауланг провинции Бамиан оказались в ловушке из-за сильного снегопада и взывают о немедленной помощи.

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Пассажир на дороге в уезде Якауланг сообщил газете «8 Собх» 9 марта, что около 40 легковых автомобилей простояли в течение четырёх дней из-за сильного снегопада в этом районе.

По данным источников, около 400 пассажиров застряли в Якауланге и около 16 автобусов с 270 их пассажирами застряли в долине Сиях-Чашма уезда Лал-ва-Сарджангал.

Некоторые пассажиры, оказавшиеся в плену непогоды, сообщают, что в течение четырёх дней не проводилось никаких работ по расчистке дороги. Десятки застрявших путешественников — это студенты, которые ехали в Бамиан и Кабул к началу занятий. Некоторые из этих пассажиров говорят, что с закрытием дороги они уже четыре дня живут в гостиницах в Якауланге.

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Однако местные власти в провинции Гор сообщили СМИ, что маршрут через Котал-Бакак расчищен и проблем нет. Они добавили, что дорога открыта, и застрявшие пассажиры покинули ущелье.

Однако один из пассажиров в Лал-ва-Сарджангале опровергает заявление местных властей и утверждает, что в этот район не направлялись группы по расчистке.

Стоит отметить, что на маршруте Котал — Бакак в между Гором и Бамианом пассажиры всегда сталкивались с проблемой закрытия дороги зимой.