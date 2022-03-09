Москва, 9 марта, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Число обращений в связи с нехваткой мест в школах сократилось в разы. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Что хочу отметить: уменьшилось в шесть раз количество обращений, связанных с нехваткой мест в школе. И это существенный прогресс, я за это Вам очень благодарна, и от всех семей передаю Вам огромное спасибо», — заявила Львова-Белова, обращаясь к президенту России.