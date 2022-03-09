Москва, 9 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Усыновление детей-сирот из ДНР и ЛНР без российского гражданства пока что затруднено. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Правительство Донецкой Народной Республики Флаги ДНР и ЛНР

«Мы уже сформировали реестр из тех, у кого есть документы. И кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать», — заявила Львова-Белова.

По её словам, в отношении лиц без российского гражданства «есть законодательные проволочки, которые необходимо будет тогда устранить».В свою очередь, президент России подчеркнул, что эти преграды будут устранены.

«Вы скажите какие — будем их устранять. Это чрезвычайные обстоятельства и, мне кажется, нужно думать не о бюрократических проволочках, а об интересах детей», — указал Путин.