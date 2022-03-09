Кабул, , 14:34 — REGNUM Сеть систем раннего предупреждения о голоде сообщила, что потребность в гуманитарной помощи в городах и деревнях Афганистана увеличивается по мере роста цен и падения доходов в этой стране. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан Afghanistan Matters

Согласно отчету организации от 9 марта, запасы продуктов питания жителей деревень, как ожидается, закончатся до наступления сезона сбора урожая, и население, имея низкие доходы, будет вынуждено полагаться на покупки на рынке.

В сети говорится, что, несмотря на объявление о возобновлении банковской деятельности, Центральный банк Афганистана не смог оживить экономику из-за кризиса ликвидности.

По данным организации, большинство жителей Афганистана не имеют возможности снимать деньги со своих счетов сверх установленных лимитов, потому что банки сталкиваются с кризисом ликвидности и отказываются выплачивать клиентам крупные суммы.

Агентство предупреждает, что из-за низкого количества снегопадов зимой и прогнозируемого меньшего объёма дождей весной, урожай пшеницы в стране, вероятно, будет ниже среднего.

Также отмечается, что растёт обеспокоенность по поводу снижения производства пшеницы в северных провинциях из-за малого количества снегопадов.

Сеть предупреждает, что всё больше семей в сельских и городских районах столкнутся с кризисом голода третьей фазы.

Хотя в высокоурожайных районах кризиса не будет чувствоваться во время сезона сбора урожая, с июня по сентябрь, ожидается, что кризис третьей фазы произойдет в районах с более низкой урожайностью.

Необходимо отметить, что этой зимой в сельскохозяйственных районах, особенно в северных провинциях, производящих больше всего пшеницы в Афганистане, выпало мало снега, что усилило опасения по поводу роста цен на пшеницу на рынках страны.