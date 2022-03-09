Смоленск, 9 марта, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Решение властей Варшавы о разрыве побратимских отношений со Смоленском — это тяжёлая болезнь. Так прокомментировал ситуацию 9 марта глава Смоленская Андрей Борисов.

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«То, что сейчас происходит вокруг событий, связанных с прерыванием побратимских отношений между городами, — это онкология. Международная онкология. Президент, Министерство обороны, МИД РФ и наш народ вылечат эту тяжелую болезнь», — приводит слова Борисова пресс-служба мэрии Смоленска.

Ранее горсовет Варшавы принял решение об отказе от сотрудничества с Москвой, Санкт-Петербургом, Грозным, Смоленском и Нижним Новгородом.