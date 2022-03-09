Черкесск, , 14:31 — REGNUM В Карачаево-Черкесии возобновил работу музей-заповедник. С 5 марта вновь открылись для посетителей сам музей и его филиалы. Однако вход в музейные комплексы будет доступен лишь при соблюдении рекомендаций Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

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Так, при посещении музея-памятника защитникам перевалов Кавказа, музея истории туризма и альпинизма в городе-курорте Теберде, картинной галереи и выставочного павильона посетители обязаны предоставить QR-код либо медицинский документ, подтверждающий прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.

Кроме того, пропуском в музей станут отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за три календарных дня до посещения музея, а также сертификат о перенесенном COVID-19 с сайта Госулуг.

Напомним, ранее власти Карачаево-Черкесии сообщали о возможном послаблении антикоронавирусных мер в связи с улучшением ситуации по COVID-19. Так, по данным федерального оперативного штаба на 9 марта, в регионе выявлено за последние сутки 139 новых случаев заражения коронавирусом, что является самым низким показателем за предыдущие несколько недель. За сутки госпитализированы всего 12 человек, общее число пациентов с коронавирусом составляет 150 человек.