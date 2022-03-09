Москва, 9 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Западные страны, которые ввели санкции против России, больше навредили сами себе. Об этом 9 марта в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат напомнила, что ухудшение положения дел в мировой экономике спровоцировано кризисом, связанным с COVID-19, который некоторые группы населения на Западе «еле пережили». А в настоящее время после введения антироссийских санкций ситуация ещё более усугубилась.

Захарова подчеркнула, что санкции против России нанесли «сокрушительный удар» по экономике западных стран, несмотря на то, что Москва еще не приступила к «глобальной выработке контрмер».

«Вы это сделали сами. В этих условиях ситуация внутри ваших стран будет драматически деградировать», — подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства, обращаясь к западным партнёрам.

Как сообщало ИА REGNUM, проводимая Россией с 24 февраля специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины вызвала шквал новых санкций со стороны западных стран. В частности, 8 марта президент США Джозеф Байден пописал указ о запрете на импорт газа и нефти из России.