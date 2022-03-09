Москва, , 14:28 — REGNUM Семьи в России готовы принимать детей-сирот из ДНР и ЛНР. Об этом 9 марта заявила уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«У нас приехало 1090 детей-сирот из разных детских учреждений. Как Вы считаете, наши российские граждане, они, конечно, с большим сердцем, и уже выстроились в очередь брать детей», — заявила Львова-Белова.

«Мы уже сформировали реестр из тех, у кого есть документы. И кого-то, может быть, на временное размещение, кого-то с российским гражданством можно было бы уже устраивать», — указала она.