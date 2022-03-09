Москва, , 14:28 — REGNUM Посольство США в Москве арендовало электрогенераторы и закупило электрические провода, чтобы подготовиться к возможному отключению электроэнергии. Это следует из данных на американском сайте госзакупок.

Посольство США в Москве NVO

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Для подготовки к возможным перебоям с энергией дипмиссия в феврале и марте выделила примерно $170 тыс. На аренду электрогенераторов ушло $103 тыс., на закупку проводов — $71 тыс.

Подобного рода меры американское посольство не предпринимало по меньшей мере десять лет. Теперь фоном для них стал конфликт на Украине.

В какие именно здания поставят оборудование, не указано. Основным зданием дипмиссии считается особняк на Новинском бульваре, построенный в 1941—1952 годах.

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