Москва, 9 марта 2022, 14:25 — REGNUM
Закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, который подписал президент РФ Владимир Путин, содержит не только комплекс немедленных мер в указанных направлениях, но и значительно упрощает возможность применения будущих мер в случае возникновения такой необходимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил корреспонденту доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта президент РФ подписал закон о комплексе мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций, вводимых США, странами Европы и другими странами в связи с развитием ситуации на Украине.
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