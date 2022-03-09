Москва, 9 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум.

Закон о комплексе мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, который подписал президент РФ Владимир Путин, содержит не только комплекс немедленных мер в указанных направлениях, но и значительно упрощает возможность применения будущих мер в случае возникновения такой необходимости, заявил корреспонденту ИА REGNUM заявил корреспонденту доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американские санкции

«Это крайне важно в текущих условиях, когда правительству России и другим органам власти необходимо очень быстро реагировать на меняющиеся условия.

Действовавшие до принятия этого закона процедуры не позволяли этого. Кроме того, данный закон призван показать, что российское правительство не только озабочено внешнеполитической ситуацией, но и помнит о своих гражданах и бизнесе.

Закон говорит о том, что власти готовы проявить необходимую заботу о них и оказать нужную поддержку в текущих непростых условиях», — — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта президент РФ подписал закон о комплексе мер, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях санкций, вводимых США, странами Европы и другими странами в связи с развитием ситуации на Украине.

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