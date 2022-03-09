Пхеньян, 9 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) поставил в КНДР почти 300 тыс. доз комбинированной вакцины. Об этом 9 марта сообщает радио «Свободная Азия» со ссылкой на представителей ЮНИСЕФ.

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«296 тыс. доз комбинированной вакцины были доставлены поездом из Китая в Северную Корею в конце февраля», — сообщил представитель Детского фонда ООН.

В ЮНИСЕФ подчеркнули, что данная вакцина предназначена для профилактики таких заболеваний, как дифтерия, коклюш, столбняк, гепатит В и гемофильная инфекция.

Известно, что доставка груза сухопутным путем была осуществлена впервые.

В октябре прошлого года ЮНИСЕФ поставила через северокорейский порт Нампхо гуманитарный груз медицинского назначения.