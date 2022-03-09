Астрахань, , 14:25 — REGNUM В Астраханской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, сообщила пресс-служба Минэнерго России.

Снегопад Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

На данный момент число обесточенных потребителей сократилось до 13 тысяч человек. Специалисты планируют временно запитать потребителей от дизель-генераторных установок до конца дня 9 марта. Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 и 5 марта в регионе шквалистый ветер повредил опоры и вызвал массовые отключения электроэнергии. Без электричества оставались более 200 тысяч человек. 9 марта в школах нескольких районов отменили занятия.