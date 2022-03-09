В Астраханской области без электроэнергии остаются 13 тыс. человек
Астрахань, 9 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В Астраханской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, сообщила пресс-служба Минэнерго России.
Никитенко Эмилия ИА REGNUM
Снегопад
На данный момент число обесточенных потребителей сократилось до 13 тысяч человек. Специалисты планируют временно запитать потребителей от дизель-генераторных установок до конца дня 9 марта. Восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.
Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 и 5 марта в регионе шквалистый ветер повредил опоры и вызвал массовые отключения электроэнергии. Без электричества оставались более 200 тысяч человек. 9 марта в школах нескольких районов отменили занятия.