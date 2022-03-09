Москва, 9 марта, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 9 марта встретится с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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По его словам, Путин обсудит с Львовой-Беловой обеспечение всем необходимым детей беженцев, прибывших в Россию из Донбасса.

«Президент особо ее попросил подготовиться, рассказать о том, как обеспечиваются всем необходимым дети беженцев, которые прибывают и уже прибыли на территорию нашей страны», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи для эвакуированных из ДНР, ЛНР и с Украины.

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