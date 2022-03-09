Москва, , 14:25 — REGNUM В настоящее время не приходится ждать массового перехода жителей РФ с долларов и евро на китайские юани. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявила руководитель департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Марина Абрамова. Так она прокомментировала информацию о том, что один из крупнейших банков РФ стал предлагать вклады в юанях по ставке в 8% годовых.

Юань

«Я бы не рекомендовала обычным гражданам, не профессиональным инвесторам и игрокам на рынке, предъявлять большой спрос на вклады в юанях, поскольку сложно оценить волатильность данной валюты в связи с геополитическими рисками, — сказала она. — Кроме того, если это небольшие деньги, то правило не класть все яйца в одну корзину не надо рассматривать как доминирующий принцип поведения при всей его верности в точки зрения инвестирования средств».

Как полагает Абрамова, несмотря на всю привлекательность юаня, жители РФ не станут отказываться от долларов и евро в пользу китайской валюты.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что самой очевидной альтернативой доллару в настоящее время может считаться юань.

Читайте ранее в этом сюжете: Сохранит ли доллар доминирующее положение в мировой экономике?