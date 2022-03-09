Эр-Рияд, 9 марта, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Министерство обороны Саудовской Аравии заключило ряд контрактов на поставку оружия, военной техники и боеприпасов на общую стоимость $1,8 млрд. Об этом 9 марта сообщает Wiqalat-Anbaa-al-Saudia.

Армия Саудовской Аравии

По данным журналистов, сделки были заключены на полях Международной выставки вооружений, которая проходит в Эр-Рияде с 6 по 9 марта.

Отмечается, что контракты были заключены как с местными производителями, так и с фирмами из США, Китая и Южной Кореи.

В рамках программы закупок вооружённые силы Саудовской Аравии обновят арсенал имеющихся в их распоряжении технических средств, таких как средства защиты, оптика, оборудование для самолётов и военных кораблей.