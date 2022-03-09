Москва, 9 марта, 2022, 15:13 — ИА Регнум. Бывшая солистка группы «Ленинград» Алиса Вокс попала в автомобильную аварию. Об этом она сообщила в историях личного Instagram-аккаунта.

Дарья Драй ИА REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

По словам певицы, она не пострадала, однако её автомобиль BMW восстановить не получится из-за отсутствия деталей. «Машина застрахована по КАСКО. Но деталей нет, потому что закрыт центральный склад. А делать ремонт с чужими или б/у запчастями официальный сервис отказывается», — объясняет Вокс. Она также дала совет своим подписчикам, чтобы они не попали в похожую ситуацию: «Рекомендую, если у вас машина дороже 2−3 млн рублей, ставьте на «прикол», пользуйтесь каршерингом».

Ранее Алиса Вокс заявила, что готовится к свадьбе. Регистрация брака с мужчиной, имя которого она не назвала, должна состояться в 2022 году.