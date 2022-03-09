Великий Новгород, 9 марта, 2022, 15:28 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Новгородской области с COVID-19 госпитализированы 23 человека. Об этом 9 марта сообщили в федеральном оперштабе. Сутками ранее в регионе госпитализировали такое же число пациентов.

Иван Шилов Госпитализация

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Количество выявленных случаев заражения за сутки в Новгородской области составило 160. Это на два случая меньше, чем за 7 марта. Темп сокращения статистики заражений снизился, но тенденция не прекращается.

За сутки в области шесть человек скончались от COVID-19, как основной причины смерти, что на один случай больше, чем за предыдущие сутки. Статистика смертности в регионе до сих пор нестабильна.

При этом по выздоровлению за сутки выписали 723 человека. Это на 23 бывших ковид-пациента меньше, чем сутками ранее. В области отметился небольшой спад показателя выздоровлений.

С начала пандемии в Новгородской области в регионе выявили 94 743 случая заражения коронавирусом. Скончались от ковида за это время 967 человек, а выздоровели 84 244 пациента.