Магас, 9 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Ингушетии выявлено хищение бюджетных денежных средств при организации детского летнего отдыха. В мошенничестве, совершенном в крупном размере с использованием служебного положения, уличили директора одного из государственных бюджетных учреждений.

Prokuror-kaluga.ru В летнем детском лагере отдыха

Как установлено проверкой управления МВД по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, руководитель завысила число детей, отдохнувших в лагере в прошлом году. Денежные средства, выделенные комитетом по делам молодежи на «мертвых душ», злоумышленница присвоила.

«В 2021 году директор одного из государственных бюджетных учреждений, используя своё служебное положение, совершила хищение бюджетных денежных средств на сумму свыше 380 тысяч рублей. Деньги, выделенные комитетом по делам молодёжи Республики Ингушетия для отдыха и содержания детей в детском лагере, женщина похитила путём внесения несуществующих детей в списки отдыхающих», — говорится в сообщении полиции.