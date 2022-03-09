Москва, , 14:16 — REGNUM Действия Центробанка РФ по ограничению операций с наличной валютой направлены на стабилизацию курса рубля и решение проблемы с дефицитом ликвидности валюты внутри страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Предполагается, что данное ограничение будет действовать на протяжении полугода и по необходимости будет продлено.

По данным ЦБ РФ, в российских банках примерно 90% всех валютных счетов не превышают сумму в $10 тыс. Это говорит о том, что потребность в получении наличной валюты 90% владельцев счетов могут быть полностью удовлетворены и особых осложнений данное ограничение не должно вызвать.

Хотя изменения касаются только объемов более $10 тысяч вроде бы некритично для большинства, но достаточно для того, чтобы напугать и без того подавленное и обеспокоенное сохранением сбережений население. А ограничения, принятые до этого, только усилили решимость скупать доллар по любым ценам.

Напомним, что ранее Центральный Банк России ввел комиссию на покупку валюты в 12% и ограничил банковские переводы за рубеж физическими лицами лимитом в $5 тысяч в месяц.

Результат всего этого сейчас можно видеть на графике торгов на Мосбирже — курс доллар-рубль в моменте доходил до 120,80 рубля, что является новым историческим максимумом.

Добавляем к этому усиление санкционной риторики, возможные ограничения на торговлю с золотыми резервами ЦБ РФ, отключения от SWIFT, будущую девальвацию рубля и слухи о возможной национализации вкладов, сбережений населения.

Опасения граждан оправданы и, по их мнению, доллары в наличном виде на данный момент более выгодная инвестиция, чем долларовый вклад в российском банке с риском принудительной конвертации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Клиенты российских банков, у которых есть сбережения на валютных счетах или вкладах, смогут снять не более $10 тысяч, а остальные средства только в рублях.

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