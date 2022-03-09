Москва, 9 марта, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Действия Центробанка РФ по ограничению операций с наличной валютой направлены на стабилизацию курса рубля и решение проблемы с дефицитом ликвидности валюты внутри страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Предполагается, что данное ограничение будет действовать на протяжении полугода и по необходимости будет продлено.

По данным ЦБ РФ, в российских банках примерно 90% всех валютных счетов не превышают сумму в $10 тыс. Это говорит о том, что потребность в получении наличной валюты 90% владельцев счетов могут быть полностью удовлетворены и особых осложнений данное ограничение не должно вызвать.

Хотя изменения касаются только объемов более $10 тысяч вроде бы некритично для большинства, но достаточно для того, чтобы напугать и без того подавленное и обеспокоенное сохранением сбережений население. А ограничения, принятые до этого, только усилили решимость скупать доллар по любым ценам.

Напомним, что ранее Центральный Банк России ввел комиссию на покупку валюты в 12% и ограничил банковские переводы за рубеж физическими лицами лимитом в $5 тысяч в месяц.

Результат всего этого сейчас можно видеть на графике торгов на Мосбирже — курс доллар-рубль в моменте доходил до 120,80 рубля, что является новым историческим максимумом.

Добавляем к этому усиление санкционной риторики, возможные ограничения на торговлю с золотыми резервами ЦБ РФ, отключения от SWIFT, будущую девальвацию рубля и слухи о возможной национализации вкладов, сбережений населения.

Опасения граждан оправданы и, по их мнению, доллары в наличном виде на данный момент более выгодная инвестиция, чем долларовый вклад в российском банке с риском принудительной конвертации», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой, который будет действовать с 9 марта по 9 сентября 2022 года.

Клиенты российских банков, у которых есть сбережения на валютных счетах или вкладах, смогут снять не более $10 тысяч, а остальные средства только в рублях.

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