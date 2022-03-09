Рязань, 9 марта, 2022, 14:23 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки выписаны после выздоровления от COVID-19 ещё 380 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в федеральном оперативном штабе. В ковид-госпитали направлены 19 новых пациентов.

(сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин Анализ на коронавирус

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Всего в Рязанской области выявлено 107 975 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 93 680 жителей. Скончались от осложнений 3 122 пациента, в том числе 10 летальных исходов зарегистрировано за минувшие сутки.

По данным оперативной рабочей группы правительства региона, в лечебных учреждениях находится 700 пациентов с COVID-19. В тяжёлом состоянии — 77 человек, из них 23 подключено к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.