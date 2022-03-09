Кабул, , 14:12 — REGNUM Паспортный отдел Кабула объявил, что его деятельность будет приостановлена с сегодняшнего дня, среды, 9 марта, до воскресенья, 13 мая, из-за низкой пропускной способности и увеличения количества заявителей. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Отдел заявил, что хочет увеличить количество выдаваемых паспортов в провинции Кабул и поэтому намерено работать над увеличением пропускной способности.

Кабульский паспортный отдел сообщил, что работа по расширению возможностей отдела по предоставлению услуг будет завершена в ближайшие дни.

Между тем, ряд граждан, которые зарегистрировались при предыдущем правительстве и имеют при себе онлайн-анкеты и банковские квитанции, подписали петицию с просьбой к кабульскому паспортному отделу опубликовать список тех, у кого есть онлайн-форма и документы об оплате.