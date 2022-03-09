Москва, 9 марта 2022, 14:09 — REGNUM Предстоящая встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье очень важна для переговорного процесса между двумя странами. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завяила, что контакт министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье планируется.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Читайте также: Захарова: в Турции планируется контакт Лаврова и Кулебы