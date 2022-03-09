Москва, , 14:09 — REGNUM Предстоящая встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье очень важна для переговорного процесса между двумя странами. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Это продолжение переговорного процесса, очень важное. Не будем забегать вперед, давайте дождемся самой встречи», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова завяила, что контакт министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы в турецкой Анталье планируется.

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