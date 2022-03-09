Москва, , 14:15 — REGNUM Россия установила контроль над некоторыми из украинских ядерных объектов, чтобы не допустить ядерных провокаций. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 9 марта на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Она отметила, что в ходе российской военной спецоперации контроль установлен над Чернобыльской и Запорожской атомными электростанциями, а также над прилегающими к ним территориями. Такой шаг предпринят в связи с реальной существующей угрозой ядерных провокаций.

Провокации могли осуществить украинские националисты, террористические формирования или иностранные наёмники, пояснила она. Россия предпринимает всё возможное для обеспечения надлежащей безопасности ядерных объектов Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Захарова также заявила, что США осуществляли на Украине биологические программы, и призвала Пентагон ознакомить с ними мировое сообщество.

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