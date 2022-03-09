Шиханы, , 14:11 — REGNUM В городе Шиханы Саратовской области ночью 8 марта стало известно о пожаре в четырехквартирном одноэтажном жилом доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Пожар Dave Hogg

Площадь пожара в доме на улице Красной составила 10 кв. метров. Прибывшие спасатели эвакуировали через окно пожилую женщину 1948 года рождения. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета.

По информации инспекторов государственного пожарного надзора, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации газовой печи. В доме имеется печное отопление, собственники жилья поставили вплотную к печи матрац, который начал тлеть. Задымление заметила девочка 2011 года рождения. Она была в это время дома с бабушкой, залила матрац водой и вынесла его в холодный коридор, где в дальнейшем и разгорелся пожар. Девочка смогла выпрыгнуть через окно самостоятельно, бабушке потребовалась помощь спасателей. Пострадавших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове днем 3 февраля произошел пожар в квартире пятиэтажного дома по проспекту Кирова. Площадь возгорания составила 30 кв. метров.

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