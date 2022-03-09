Ярославль, 9 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. В Ярославле разрешили строительство областного приюта для бездомных собак. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Вольер с животными

В мае 2021 года ИА REGNUM сообщало о том, что владелец группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик планирует построить в Ярославле приют для бездомных животных, ветеринарный центр и зоогостиницу. На тот момент мэрия уже выделила земельный участок для строительства комплекса в Дзержинском районе города.

9 марта 2022 года региональные власти выдали разрешение на строительство.

«Разрешение действует до 18 сентября 2022 года в соответствии с проектом организации строительства, согласно части 19 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации», — сообщили в департаменте строительства Ярославской области.

Продлить разрешение также возможно, если застройщик не сможет уложиться в заявленный срок. Сейчас власти разрабатывают проект постановления о создании отдельного государственного учреждения, подведомственного департаменту. Оно будет эксплуатировать приют для бездомных животных.