Москва, 9 марта, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Криптовалюты существенно выросли сегодня, 9 марта. Согласно данным CoinDesk, крупнейшая в мире биткоин выросла в цене на 8,2% до $41 тыс. 622, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

BTC Keychain Криптовалюта

«Капитализация мирового рынка криптовалют увеличилась на 2,54% до $1,76 трлн за последние 24 часа, а общий объем рынка криптовалют снизился на 7,85% до $78,92 млрд.

В этом году биткоин продемонстрировал очень высокую волатильность. Ранее на этой неделе криптовалюта упала ниже уровня $38 тыс.

Что произошло?

Внезапный скачок цены цифрового актива привел к ликвидации на сумму более $32 млн только за один час. Согласно данным CoinGlass, более 94% ликвидаций на всех основных криптобиржах приходится на трейдеров с короткими позициями. Данные ликвидации выступали как топливо для такого резкого скачка.

Ведущая на рынке по капитализации криптовалюта Биткоин прибавила в цене почти $3 тыс., превысив отметку в $41 тыс. Объем торгов криптомонеты увеличился на 10%, который на данный момент превысил $31,6 млрд.

Триггером же роста послужило ожидание, что 9 марта президент США Джо Байден должен подписать приказ о криптовалютах, который регламентирует координацию и взаимодействие, работу и определение ролей государственных органов SEC и CFTC, Госдепартамент и министерства торговли США. Инвесторы надеются, что это станет первым шагом к легализации цифровых активов.

Подписание данного приказа вызвано беспокойством о том, что во время спецоперации на Украине цифровые криптовалюты могут быть использованы организациями и частными лицами для обхода санкций против России.

Также в директиве предполагается рассмотреть создание цифровой валюты центральным банком США.

Ранее ожидалось, что приказ будет подписан уже 18 февраля 2022 года, но дату перенесли.

Дополнительным триггером к росту стало постановление Центрального Банка РФ, что с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливается новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.

Пока действует временный порядок операций с наличной валютой, вы не сможете приобрести наличную валюту, а также не сможете получить больше $10 тыс. наличными в банке, если у вас доллары на счету. В таких условиях биткоин выступает как вариант решения проблемы.

Стоит добавить, что в том числе после введения большой комиссии на покупку валюты (около 12%), российский рубль ищет убежище в криптоактивах и в биткоине в том числе.

Различные страны, в том числе США, Европейский союз, Австралия и Япония, ввели жесткие санкции в ответ на военную спецоперацию России. Это оказало сильное давление на российскую фиатную валюту», — пояснил эксперт.

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