* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:03 — REGNUM В Международный женский день талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пообещали обеспечить афганским женщинам условия «в соответствии с принятыми обычаями и в разрезе ислама». Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Женщины в хиджабе

Движение, которое обвиняют в продолжении войны в течение последних 20 лет и в нарушениях прав женщин, заявляет, что длительная война причинила женщинам большой вред.

Министерство иностранных дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в заявлении от 8 марта указало, что «длительная война в Афганистане сделала женщин очень уязвимыми». При этом отмечается, что правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) привержено решению женских проблем и обеспечению афганских женщин достойной жизнью «в свете ислама» и «в соответствии с нашими обычаями».

Пресс-секретарь «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забихулла Муджахид также написал в Твиттере, что Международный женский день стал лучшей возможностью для «афганских женщин отстаивать свои религиозные права».

Он сказал, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защищает то, что подразумевает под «религиозными правами женщин». Интерпретация исламских законов движением более строга, чем во всех мусульманских странах.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который сейчас правит Афганистаном, последние 20 лет называют истинной причиной войны и снижении качества жизни людей, особенно женщин. После возвращения к власти движение строго ограничило занятость и образование женщин и навязало афганским женщинам строгое понимание исламского права, лишив их права на труд и выбор одежды.

Говоря о проблемах женщин, миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) заявила, что мир сегодня является свидетелем «катастрофического кризиса в Афганистане», который «затрагивает всех, особенно женщин».

По случаю Международного женского дня международная организация Human Rights Watch сообщает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как и в первый период своего правления, притесняют женщин и девочек и усиливают эти ограничения.

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Менее чем за семь месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) закрыли школы для девочек, создали барьеры для женщин и девушек, стремящихся получить высшее образование, и запретили большинству женщин ходить на работу, говорит Хизер Бар, глава женского отдела Human Rights Watch.

Она добавила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) упразднили министерство по делам женщин, подавили женское протестное движение и запретили женщинам путешествовать в одиночку. Также, по её словам, радикалы свергли афганский режим, который обеспечивал защиту от гендерного насилия, избивали протестующих женщин, заставляли женщин-журналистов хранить молчание, запретили женский спорт и навязали администрацию, сформированную исключительно из мужчин.

Между тем, международная организация Amnesty International сообщает, что более 80 000 международных правозащитников и активистов подписали петицию, призывающую международное сообщество встать на сторону афганских женщин и «привлечь талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к ответственности за жестокие репрессии в отношении женщин и девочек».