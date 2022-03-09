Сатка, Челябинская область, 9 марта, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Челябинской области главу Бердяушского городского поселения подозревают в получении взятки. Об этом сообщает областное управление СКР.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

По данным следствия, от представителя одной фирмы женщина получила 65 тыс. рублей за незаконные действия. Преступная деятельность велась в 2020—2021 годах.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Решается вопрос об избрании чиновнице меры пресечения и предъявлении обвинения.