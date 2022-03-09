Москва, 9 марта 2022, 14:03 — REGNUM Россия заинтересована в продолжении переговоров с украинской стороной, её позиции также известны переговорщикам из Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
«Российская сторона сохранила и сохраняет свою заинтересованность в продолжении переговоров. Российская позиция предельно понятна и предельно сформулирована и доведена до сведения украинских переговорщиков», — сказал Песков.
По его словам, российские власти заинтересованы в скорейшем проведении новых раундов по мере готовности представителей от Украины.