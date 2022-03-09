Магас, , 14:03 — REGNUM Ингушетия готова принять около 300 жителей Донбасса, пострадавших от военных действий. Для их размещения подготовлены два пункта приема — в спорткомплексе «Мужичи» и в одной из гостиниц. Прибывших из ДНР И ЛНР граждан обеспечат питанием, медпомощью и другими необходимыми услугами, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики. В настоящее время Ингушетия остается в числе резервных регионов, которые подготовились к приему беженцев.

Беженцы из ДНР и ЛНР Официальный портал Правительства Ростовской области

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«Ингушетия находится в числе резервных субъектов, готовых принять беженцев из Донбасса. Для них подготовлены пункты временного пребывания на 300 человек в республиканском спортивно-тренировочном центре «Мужичи» и гостинице «Асса» города Назрани», — говорится в сообщении.

Всем прибывшим в Ингушетию гражданам предоставят горячее питание, предметы первой необходимости, а также обеспечат их транспортным, медицинским, психологическим и информационным сопровождением.

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