Москва, 9 марта 2022, 14:02 — REGNUM Донецкая и Луганская Народные Республики являются суверенными независимыми государствами, Украине и властям других стран нужно это признавать. Об этом 9 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Так, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева к неким компромиссным решениях по Крыму и Донбассу, Песков заявил, что позиция России по этим вопросам хорошо известна и неоднократно доводилась.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Киев готов обсуждать вопросы признания российского Крыма и независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.
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