Стокгольм, , 14:04 — REGNUM В настоящее время Швеция сталкивается со стремительным ростом числа беженцев с Украины. Об этом 9 марта в ходе пресс-конференции заявил министр Швеции по делам миграции Андерс Игеман.

Флаг Швеции Pixabay.com

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«С 24 февраля 3500 человек, покинувших свои дома, нашли убежище в Швеции. Приехали и другие люди, но они еще не успели зарегистрироваться в Миграционной службе Швеции», — заявил министр.

Большинство беженцев с Украины прибыли в Стокгольм и Мальмё.

По словам Игемана, беженцы в основном пытаются установить контакты со своими друзьями и знакомыми, чтобы найти место для ночлега.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале на территории Донбасса спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.

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