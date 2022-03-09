Красногорск, 9 марта, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Мытищах. Об этом 9 марта сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 45. Следом за Мытищами идёт Красногорск, в котором подтверждено заражение новой инфекцией 42 человек. На третьем месте расположилось Одинцово, где COVID-19 диагностировали у 36 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 506 новых случаев заражения коронавирусом.