Москва, , 13:58 — REGNUM В Кремле не знают о том, что кто-либо угрожает безопасности Крыма и Севастополя. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Мне неизвестно о том, что кто-то сейчас угрожает безопасности и стабильности Крыма и Севастополя», — сказал Песков.

Он напомнил, что окружение у Крыма «недружественное, но, с другой стороны, наши вооруженные силы и другие специализированные ведомства делают все, чтобы обеспечивать на должном уровне безопасность и стабильность в Крыму и Севастополе».

Песков также подчеркнул, что на сегодняшний день нет никаких оснований сомневаться в этом.