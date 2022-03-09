Волгоград, , 17:06 — REGNUM Факт причинения ущерба почве, а также отсутствие рекультивации территории ранее эксплуатируемого золоотвала выявили в деятельности ООО «Волгоградская ГРЭС» сотрудники Росприроднадзора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 марта в пресс-службе ведомства.

Заброшенные строения Волгоградской ГРЭС Https://rpn.gov.ru

Предприятие передаёт электроэнергию и осуществляет технологическое присоединение к распределительным электросетям. На производственной территории ГРЭС экологи выявили разрушенные здания и сооружения — демонтаж объектов проходил в 2018—2020 годах в связи с физическим и моральным износом оборудования. Строительный мусор остался на прилегающей территории предприятия непосредственно на почве. Специалисты провели отбор проб отходов, лабораторно установлено, что общая площадь захламленного участка составила порядка 3 700 кв. метров, объём сброшенных на почву отходов превысил 14 тысяч куб. метров, а вред, причинённый почве, как объекту охраны окружающей среды, — свыше 169 млн рублей.

В рамках проверки также выяснилось, что администрация Волгограда передала в аренду предприятию земельный участок для эксплуатации золоотвала. «ВолгоГРЭС» пыталось вернуть и расторгнуть договор аренды, но по законодательству обязано отдать имущество в том состоянии, в котором получало, для чего необходимо провести работы по рекультивации данного земельного участка.

Материалы проверки Росприроднадзора, а также расчёт вреда окружающей среде направлены в адрес Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры с целью принятия мер прокурорского реагирования.