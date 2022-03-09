Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Спидраннер (геймер, проходящий игры на скорость) установил новый рекорд в ролевой экшн-игре Elden Ring от студии From Software. Об этом 9 марта сообщает портал Screen Rant.

Elden Ring Скриншот из игры Elden Ring

Видеоблогеру Niko Bellic удалось пройти Elden Ring и получить статус Elden Lord за два часа, 35 минут и 25 секунд. Одним из достижений геймера является то, что за время прохождения персонаж ни разу не умер. Он опубликовал видео с прохождением игры на своём YouTube-канале.

Напомним, релиз Elden Ring состоялся 25 февраля 2022 года. Ране ИА REGNUM сообщило, что энтузиасты выпустили дополнение к игре, которое позволяет делать «селфи» с «боссами».

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