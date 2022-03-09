Москва, 9 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Мера Центробанка РФ по введению ограничения на операции с наличной валютой, судя по всему, является методом блокировки возможности бороться с атакой на рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Поскольку вводимый временный порядок выдачи валюты фактически уравновешивают санкции США и ЕС против финансового регулятора России и ФНБ.

Вместе с тем, важно понимать, что дефицит валюты ЦБ компенсирует за счет населения страны, а сама рассматриваемая мера была реализована поэтапно: в связке с банками.

Банки установили высокие ставки по валютным депозитам, после чего граждане начали массово класть хранившуюся в наличных валюту на счета.

Затем ЦБ, после аккумуляции значительных сумм на валютных счетах/вкладах, объявил ограничения, которые фактически препятствуют обратному их получению.

В данном контексте стоит отметить, что подобный лимит вкупе с запретом на покупку наличной валюты в пунктах обмена создает предпосылки для развития черного рынка.

Это в свою очередь повлечет то, что курсы валют на черном рынке будут значительно превышать курс Центробанка», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ с 9 марта по 9 сентября 2022 года ввел ограничения на операции с наличной валютой.

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