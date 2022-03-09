Таганрог, Ростовская область, 9 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в применении насилия в отношении представителя власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 9 марта.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Следователи полагают, что утром 9 марта злоумышленник, находясь в отделе полиции №3 УМВД России по Таганрогу в связи с совершением административного правонарушения, набросился на сотрудника полиции, завладел автоматическим оружием с патронами и скрылся. Мужчину ищут.

Сотруднику полиции была оказана медицинская помощь. Следователи разбираются в случившемся.