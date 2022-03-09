Москва, 9 марта, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Российский гонщик Никита Мазепин заявил, что не вернётся в команду «Формулы-1» «Хаас», даже если будет такая возможность в будущем. Об этом 9 марта он сказал журналистам.

Morio Формула-1

«Формула-1» — опасный спорт, ты должен доверять своей команде. После того, что сделал «Хаас», я не знаю, как им доверять. Возвращаться в команду, где меня не хотят видеть, я не считаю возможным», — сказал Мазепин.

Он добавил, что узнал о расторжении контракта из пресс-релиза, а руководство команды с ним не общалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта «Хаас» расторг контракт с Мазепиным, а также с российской компанией «Уралкалий», которая была её титульным спонсором.