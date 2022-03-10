Белград, 10 марта, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Кризис на Украине показал, что в Сербии в настоящее время нет ни одной политической партии, которая придерживается «по-настоящему прорусской или по-настоящему просербской позиции». Об этом 9 марта заявил лидер сербского политического движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Артем Фионов ИА REGNUM Младжан Джорджевич, лидер движения «Освобождение»

Так Джорджевич прокомментировал слухи о том, что он теперь подаст заявку на участие в президентских выборах 3 апреля как «открыто пророссийский кандидат», хотя ранее движение «Освобождение» заявило о намерении бойкотировать предстоящие президентские и парламентские выборы.

«Все партии ищут свою выгоду, и никто открыто не поддерживает Россию, хотя на большом митинге в Белграде 4 апреля позиция сербского народа четко просматривалась», — говорится в сообщении, которое распространило движение «Освобождение».

Тем не менее, считает Джорджевич, долгосрочные интересы Сербии плотно связаны с Россией. Политик напомнил, что последние события на Украине Запад тут же использовал для того, чтобы оказать давление на Сербию по поводу Косово и Республики Сербской.

Джорджевич отметил, что не планирует баллотироваться на предстоящих выборах, так как в Сербии нет условий для проведения прозрачного голосования. «Это срежиссированный фарс, в котором все заранее известно», — сказал Младжан Джорджевич.

Напомним, что ранее ряд сербский прозападных политических деятелей обвинил Младжана Джорджевича в том, то он во время митинга в поддержку России 4 марта в Белграде рисовал краской на асфальте в центре города букву «Z».