Ульджин, Южная Корея, 9 марта, 2022, 13:51 — ИА Регнум. За последние пять дней лесные пожары в Южной Корее сожгли около 21,7 тыс. га леса. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

U.S. Department of Agriculture Лесной пожар

Согласно опубликованным данным, больше всего от пожаров пострадал уезд Ульджин провинции Кёнсан-Пукто, где было сожжено 16,9 тыс. га леса. За ним следуют три города провинции Канвондо: Тонхэ (2,1 тыс. га), Каннын (1,9 тыс. га) и Самчхок (772 га).

Известно, что огонь уничтожил более 570 объектов, среди которых 352 жилых строения.

По состоянию на 9 марта, пожар в уезде Ульджин и городе Самчхок потушен на 70%, в уезде Твльсон — на 45%, в округе Кымчжон — на 90%.

Напомним, что пожар начался 4 марта около 11:17 по местному времени возле горы в округе города Ульджин провинции Кёнсан-Пукто и распространился на север до города Самчхок провинции Канвондо из-за сильного ветра и сухой погоды.