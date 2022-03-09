Ульяновск, 9 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Ульяновской области из-за «массированной атаки» могут возникнуть перебои в работе официального портала органов власти региона. Об этом 9 марта сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Ulgov.ru Скриншот официального сайта губернатора и правительства Ульяновской области

Отмечается, что под кибератаку попали сайт правительства Ульяновской области и базирующиеся на этом домене ресурсы.

«В течение трёх дней [интернет-ресурсы] подвергаются массированной атаке с иностранных IP-адресов. Техподдержка делает всё возможное. Приносим извинения за возможные перебои в работе портала», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, информационным атакам в России подвергаются сайты СМИ, различных учреждений и ведомств. В частности, ранее фиксировали кибератаки на ИКТ-инфраструктуру Красноярского края, портал горсорганов Псковской области, сайты президента Южной Осетии и администрации Уфы.