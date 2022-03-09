Уппсала, Швеция, 9 марта, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В 2021 году муниципалитет Уппсалы побил рекорды по количеству новых произведений искусства, расположенных в общественных местах. В общей сложности на улицах и в парках появилось 24 новых объекта культуры, и, таким образом, Уппсала стала самым культурным муниципальным образованием в Швеции, что подтверждается расходами, заложенными в местный бюджет. Об этом 9 марта сообщил телеканал SVT.

Стокгольм. «Столица Скандинавии». Швеция

«Это просто фантастика, настоящий прорыв в деле искусства нашей Уппсалы», — призналась в интервью SVT Анна Эн, руководитель культурного отдела муниципальной администрации.

Отмечается, что не последнюю роль в развитии культурного наследия города сыграли студенты. Более того, новые объекты культуры появились не только в самом городе, но и на окраинах и даже в сельской местности.

В обще сложности на данные цели были выделены 2,5 миллиона евро.